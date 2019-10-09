Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verildi
Son Dakika Güncel Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verildi

Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verildi

1 saat önce

Nusaybin Kaymakamlığı, ilçede eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verildi, System.String[]

Nusaybin Kaymakamlığı, ilçede eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.


Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizce başlatılan Barış Pınarı Harekatı kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda Kaymakamlık oluru ile ilçemizde 10 ve 11 Ekim 2019 tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi. - MARDİN

Nusaybin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:23 Kaynak: İHA
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