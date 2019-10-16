Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verildi
Son Dakika Genel Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verildi

Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verildi

1 saat önce

Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verildiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde eğitime 2 gün süre ile ara verildi.

Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde eğitime 2 gün süre ile ara verildi.

Nusaybin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin sınırlarını terörist gruplardan temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu kapsamda, 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde ilçemizdeki 18 lise, 24 ortaokul, 51 ilkokul ve 3 anaokul olmak üzere toplam 96 okulumuzda bulunan 27 bin 541 öğrencimiz için eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verildi

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Türkiye, Mardin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:31 Kaynak: İHA
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