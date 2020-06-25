Nusaybin'de elektrik kesintisi - Son Dakika

Nusaybin'de elektrik kesintisi

Nusaybin ilçesindeki 12 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

Nusaybin ilçesindeki 12 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

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Dicle Elektrik DağıtımMardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Çağ-Çağ Trafo Merkezi ile irtibatlı F7 Nusaybin-2 ve F9 Nusaybin-3 fiderleri üzerinde yüklenici firma tarafınca direk dikme ve montaj çalışmaları yürütüleceğinden 29 Haziran'da 05.00-12.00 saatleri arasında güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik kesintisi 8 Mart, Abdulkadir Paşa, Barış, Devrim, Dicle, Fırat, Kışla, Mor-Yakup, Selahaddin Eyyubi, Yenituran, Yenişehir ve Yeşilkent mahallelerinde uygulanacak.

Dicle Elektrik Dağıtım, Nusaybin, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nusaybin'de elektrik kesintisi - Son Dakika

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