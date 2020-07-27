Nusaybin'de elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 80 köy, 8 mahalle ve 1 beldede elektrik kesintisi uygulanacak.
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi Çağ-Çağ Trafo Merkezi Şalt Sahasında Müteahhit firma tarafınca yürütülecek tesis çalışmaları nedeniyle 28 Temmuz Salı günü F6 Durakbaşı, F7 Nusaybin-2, F9 Nusaybin-3, F14 Girmeli, F15 Akarsu, F16 Nusaybin-4 ve F17 Hes fiderlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada 80 köy, 8 mahalle ve 1 beldedeki elektrik kesintisinin 07: 00-09: 00 saatleri arasında uygulanacağı kaydedildi.