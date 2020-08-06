Nusaybin'de elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika

Nusaybin'de elektrik kesintisi uygulanacak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Dicle Elektrik A.Ş'den yapılan açıklamada, Çağ Trafo Merkezi ile irtibatlı F7 Nusaybin-2, F9 Nusaybin-3 fiderleri üzerinde ve Nusaybin DM-1 kabini çıkışlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle Nusaybin ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Açıklamada, "Çalışma doğrultusunda F7 Nusaybin-2 ve F9 Nusaybin-3 fiderleri için 8 Ağustos Cumartesi günü 05.00-07.00 saatleri arasında ve Nusaybin DM-1 Kabini çıkışlarında ise çıkış bazlı 1 saat aralıklarla 8 Ağustos Cumartesi günü 07.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 06:59

Kaynak: AA

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım

AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz

Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak

Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı

Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi

Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi

Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi

Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi

Bir marangoz, husumetli olduğu şahıs tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru

İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi

Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme

Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu

Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi