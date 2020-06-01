Nusaybin'de elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika

Nusaybin ilçesindeki 44 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin (Çağ Çağ) Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F14 Girmeli ve F15 Akarsu Enerji Nakil Hatları üzerinde bulunan KÖK kabininde bakım ve onarım çalışmaları yürütüleceğinden 2 Haziran'da 09: 00-12: 00 saatleri arasında güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik kesintisi yapılacak mahalleler şöyle:

"Akarsu, Açıkköy, Açıkyol, Bakacık, Balaban, Beylik, Büyükkardeş, Dallıağaç, Demirtepe, Doğanlı, Duruca, Düzce, Eskihisar, Eskimağara, Görentepe, Güneli, Günyurdu, Güvenli, Girmeli, Hasantepe, Kalecik, Kantar, Karaca, Kayadibi, Kocadağ, Kuruköy, Kuyular, Küçükkardeş, Nergizli, Odabaşı, Pazar, Sınırtepe, Söğütlü, Tepealtı, Tepeüstü, Turgutkoy, Yavruköy, Yazyurdu, Yerköy, Yolbilen, Çalı, Çilesiz, Çiğdem ve İkiztepe."