Nusaybin'de Elektrik Panoları Yakıldı
56 dakika önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yeni kurulan 2 elektrik sayaç panosu, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek yakıldı.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde yeni kurulan 2 elektrik sayaç panosu, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek yakıldı.
Nusaybin'in Devrim ve Barış mahallelerinde yeni kurulan 2 elektrik panosu, dün akşam kimlikleri belirsiz kişilerce ateşe verildi. Elektrik sayaçları için yeni kurulan elektrik panolarının yandığını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yangını söndürdü. Panolar kullanılamaz hale gelirken, ateşe verenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Nusaybinmardin
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:33 Kaynak: DHA
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