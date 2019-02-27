Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Elektrik Panoları Yakıldı

Nusaybin'de Elektrik Panoları Yakıldı

56 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yeni kurulan 2 elektrik sayaç panosu, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek yakıldı.

Nusaybin'de Elektrik Panoları Yakıldı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yeni kurulan 2 elektrik sayaç panosu, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek yakıldı.

Nusaybin'in Devrim ve Barış mahallelerinde yeni kurulan 2 elektrik panosu, dün akşam kimlikleri belirsiz kişilerce ateşe verildi. Elektrik sayaçları için yeni kurulan elektrik panolarının yandığını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yangını söndürdü. Panolar kullanılamaz hale gelirken, ateşe verenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Nusaybinmardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:33 Kaynak: DHA

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