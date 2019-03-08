Nusaybin'de Elektrik Panosunda Korkutan Yangın
1 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, elektrik panosunda art arda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, çevredekileri korkuttu.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde, elektrik panosunda art arda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, çevredekileri korkuttu.
Nusaybin'e bağlı Bahçebaşı köyünde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Art arda gelen patlama sesleri sonrası çıkan yangın, paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, panodaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Panodaki patlama ve oluşan alev topu ise köyde yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının nedeni araştırılıyor.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:58 Kaynak: DHA
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