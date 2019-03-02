Nusaybin'de Elektrik Sayacı Panosu Yakıldı
21 dakika önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yeni kurulan dijital elektrik sayacı panosu, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde, yeni kurulan dijital elektrik sayacı panosu, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.
İlçe merkezindeki 8 Mart
Mahallesi'ne Dicle
Elektrik tarafından kurulan ve kaçak kullanımı önleyen dijital elektrik sayacı panoları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ancak henüz kullanıma açılmayan pano, tamamen yandı. Polis
soruşturma başlattı. - Nusaybinmardin
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:55 Kaynak: DHA
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