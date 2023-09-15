Nusaybin'de Elektrik Sayaçlarının Taşınmasını Engelleme Girişimi - Son Dakika

Nusaybin'de Elektrik Sayaçlarının Taşınmasını Engelleme Girişimi

Nusaybin\'de Elektrik Sayaçlarının Taşınmasını Engelleme Girişimi
Son Güncelleme: 15.09.2023 12:57

Mardin'in Nusaybin ilçesinde enerji şirketi tarafından yapılan elektrik sayaçlarının direklere taşınması çalışmalarına mahalleli tepki gösterdi. Mahalle halkı ve çalışanlar arasında çıkan tartışma sonucunda mahalle muhtarı gözaltına alındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde elektrik sayaçlarının direklere taşınmasını iş makineleriyle engelleyen mahalleli ile görevliler arasında çıkan arbedede polis, grup arasında yer alan mahalle muhtarı Ahmet M.'yi  gözaltına aldı.

Nusaybin ilçesine bağlı Yeni Turan Mahallesi'nde enerji şirketi, 'direk üstü sayaç otomasyonu' sistemini kurmak için, 900'ü aşkın abonenin sayacını dikilecek direklere taşımaya başladı. Sayaçların taşınmasına tepki gösteren mahalleli ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle mahalle halkından bazıları çalışmayı engellemek için iş makinelerini alana getirdi. Mahalle muhtarının da gruba destek verdiği olay sonrası ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çıkan arbedede mahalle muhtarı Ahmet M., gözaltına alındı. Abdullah M.'nin  emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Enerji, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nusaybin'de Elektrik Sayaçlarının Taşınmasını Engelleme Girişimi - Son Dakika
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