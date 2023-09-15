Nusaybin\'de Elektrik Sayaçlarının Taşınmasını Engelleme Girişimi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde elektrik sayaçlarının direklere taşınmasını iş makineleriyle engelleyen mahalleli ile görevliler arasında çıkan arbedede polis, grup arasında yer alan mahalle muhtarı Ahmet M.'yi gözaltına aldı.

Nusaybin ilçesine bağlı Yeni Turan Mahallesi'nde enerji şirketi, 'direk üstü sayaç otomasyonu' sistemini kurmak için, 900'ü aşkın abonenin sayacını dikilecek direklere taşımaya başladı. Sayaçların taşınmasına tepki gösteren mahalleli ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle mahalle halkından bazıları çalışmayı engellemek için iş makinelerini alana getirdi. Mahalle muhtarının da gruba destek verdiği olay sonrası ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çıkan arbedede mahalle muhtarı Ahmet M., gözaltına alındı. Abdullah M.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.