Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangınSURİYE'nin Kamışlı ilçesi ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasındaki sınır bölgesinde bulunan eski gümrük kapısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

SURİYE'nin Kamışlı ilçesi ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasındaki sınır bölgesinde bulunan eski gümrük kapısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Sınır karakolu ve gümrük binalarının yanma tehlikesi geçirdiği yangın, çok sayıda itfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Suriye tarafındaki kuru otların gece saatlerinde tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Türkiye tarafındaki Nusaybin eski Kara Hudut Kapısı'na sıçradı. Yangın ihbarıyla bölgeye Nusaybin, Mardin ve Kızıltepe'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma da TOMA ile su sıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Sınırda bulunan jandarma karakolu ve eski gümrük kapısı binalarının yanma tehlikesi geçirdiği Türkiye tarafındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yangının yeniden sıçrama ihtimaline karşı sınır hattındaki bekleyişi sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Çağbaba adıyla anılan türbe, gladyatör mezarı çıktı

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı

Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı