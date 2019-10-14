Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de esnaf dükkanlarını açtı
Son Dakika Güncel Nusaybin'de esnaf dükkanlarını açtı

Nusaybin'de esnaf dükkanlarını açtı

19 dakika önce

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye topraklarından teröristlerin attığı roketatar ve havanların düşmesiyle esnafın kepenk kapattığı Mardin'in Nusaybin ilçesinde gündelik hayat yeniden normale döndü.

Nusaybin'de esnaf dükkanlarını açtı, System.String[]
BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye topraklarından teröristlerin attığı roketatar ve havanların düşmesiyle esnafın kepenk kapattığı Mardin'in Nusaybin ilçesinde gündelik hayat yeniden normale döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'a yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlatmasıyla Nusaybin ilçesine 300'e yakın roketatarlı ve havanlı saldırı düzenlendi. Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristlerin attığı havan ve roketlerle 11 sivilin şehit olduğu, 63 kişinin de yaralandığı Nusaybin'deki saldırıların ardından ilçe halkı evlerine kapandı, esnafın çoğunluğu ise kepenk kapattı. Son 2 gündür süren sessizliğin ardından ilçe halkı bugün sokaklara çıkmaya başlarken, esnafın büyük çoğunluğu kepenk açtı.

Esnaf Kadir Aslan, saldırıların ardından ilçeden ayrıldığını, dün geri döndüğünü belirterek, "Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Milletimizin içi ferah olsun. Evlerine geri dönsünler. Hepimizin temennisi öyle" dedi.

Nusaybin esnafından Mehmet Kaya ise "Allah'a şükür dükkanlarımızı açtık. Şu anda bir sıkıntı yok. Silah sesi falan gelmiyor. İnşallah daha iyi olur her şey yoluna girer. Bütün esnaf gelip dükkanını açıyor" diye konuştu.


- Mardin
Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:30 Kaynak: DHA
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