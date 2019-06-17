Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de eşsiz gün batımı manzarası
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Nusaybin'de eşsiz gün batımı manzarası

1 saat önce

MARDİN'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde güneşin batış anı, görsel şölen sundu.

Nusaybin'de eşsiz gün batımı manzarası, System.String[]
MARDİN'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde güneşin batış anı, görsel şölen sundu.
Akşam saatlerinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara izleyenleri hayran bıraktı. Bulutların arasında oluşan turuncu ve kırmızı renklerin yanı sıra kuşların da güneşin önünde kanat çırpması, manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Manzarayı görenler, telefonlarıyla kaydetti.
 


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
Suriye, Mardin, Nusaybin
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