Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de 'Evden Çıkmayın' Uyarısı
Son Dakika Güncel Nusaybin'de 'Evden Çıkmayın' Uyarısı

Nusaybin'de 'Evden Çıkmayın' Uyarısı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'den atılan roketlerin isabet etmesinin ardından Kaymakamlık tarafından uyarı mesajları anons edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'den atılan roketlerin isabet etmesinin ardından Kaymakamlık tarafından uyarı mesajları anons edildi. Vatandaşlardan evlerin zemin katlarına inmeleri, sokakların boşaltılması istendi

Nusaybin'de 'Evden Çıkmayın' Uyarısı

Kaymakamlık, Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:05 
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