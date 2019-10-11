Nusaybin'de 'Evden Çıkmayın' Uyarısı
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'den atılan roketlerin isabet etmesinin ardından Kaymakamlık tarafından uyarı mesajları anons edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine Suriye'den atılan roketlerin isabet etmesinin ardından Kaymakamlık tarafından uyarı mesajları anons edildi. Vatandaşlardan evlerin zemin katlarına inmeleri, sokakların boşaltılması istendi
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:05
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