Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Eyp ile 2 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçti

Nusaybin'de Eyp ile 2 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçti

27 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) ile EYP yapımında kullanılan 2 ton amonyum nitrat ele geçirildi.

Nusaybin'de Eyp ile 2 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçti, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) ile EYP yapımında kullanılan 2 ton amonyum nitrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin'in kırsal mahalleleri Üçköy ve Dağiçi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yaman-27 Operasyonu' adı verilen operasyon düzenledi. Yapılan arazi taramasında teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak ve barınaklar bulundu. Buralarda yapılan aramalarda EYP ile EYP yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton amonyum nitrat, 200 litre akaryakıt ve yangın söndürme tüpü ele geçirildi. EYP ve amonyum nitrat, kontrollü olarak imha edildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:35 Kaynak: DHA

Nusaybin, Güncel
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