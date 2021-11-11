Nusaybin'de fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Beyazsu İlkokulu, Gazi Anadolu Lisesi ve BİLSEM'in bahçesinde, Mardin Orman İşletme Müdürlüğü, Nusaybin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Nusaybin Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte fıdanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Dr. Kahraman Gürbüz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ramazan Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaymakam Kayabaşı, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için yurdu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla fidan dikmenin önemli olduğunu söyledi.

Çocukların bu tür projelerde yer almasının önemine işaret eden Kayabaşı, "Ülke genelinde ağaç ve orman sevgisini geliştirerek gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesini sağlamak ve daha yeşil bir Nusaybin daha yeşil bir Türkiye için çok çalışmaya devam edeceğiz. Daha yeşil bir Türkiye için ellerimiz toprağa değsin, yarınlarımız yeşersin. Geleceğe nefes sloganıyla diktiğimiz fidanlarımızın ağaca, ağaçlarımızın ormana dönüşmesini diliyorum." dedi.