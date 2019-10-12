Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de gazetecilerin uğradığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Nusaybin'de gazetecilerin uğradığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nusaybin'de gazetecilerin uğradığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir otelde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere, Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle düzenlenen saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Nusaybin'de gazetecilerin uğradığı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir otelde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere, Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle düzenlenen saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıya rağmen gazetecilerin soğukkanlılıkla haber takibi yaptıkları görüldü.

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler, Nusaybin ilçesindeki bir otelin teras katında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere yönelik 2 kez keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu kırılan cam parçalarıyla 2 gazetecinin hafif yaralandığı saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Canlı yayın hazırlığı sırasında DHA muhabiri tarafından çekilen görüntülerde, teröristlerin ateş açmasıyla birlikte gazetecilerin kendilerine korumak için yere attığı yer aldı. Saldırının ardından basın mensuplarının haber takibini soğukkanlılıkla yaptıkları görüldü. Cam parçasının saçılmasıyla yaralanan 2 meslektaşlarına gazetecilerin yaptığı yardım anı da görüntülerde ye aldı.


- Nusaybin
Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:39 Kaynak: DHA
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