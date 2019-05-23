Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de giysi dağıtımında izdiham

Nusaybin'de giysi dağıtımında izdiham

8 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, iş merkezinin bodrum katındaki giyim mağazasında kıyafet dağıtılacağını duyan çoğunluğu kadın, iş yerine akın etti.

Nusaybin'de giysi dağıtımında izdiham, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, iş merkezinin bodrum katındaki giyim mağazasında kıyafet dağıtılacağını duyan çoğunluğu kadın, iş yerine akın etti. Giysilerden almak isteyenler, izdihama neden oldu.
Nusaybin ilçe merkezindeki bir iş merkezinin bodrum katında bulunan giyim mağazasında Ramazan dolayısıyla elbise verildiğini duyan çoğu kadın çok sayıda kişi, iş yerine koştu. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturanlar, kıyafetlerden almak için birbiriyle yarıştı. Kıyafetlerden almak isteyenlerin birbiriyle yarışması izdihama yol açtı. İzdiham, toplananların kıyafet alıp ayrılmasıyla sona erdi.


- Nusaybinmardin
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:58 Kaynak: DHA
Nusaybin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayaya Otomobilin Çarpma Anı Kamerada Nagehan Alçı, AYM'nin Osman Kavala Kararına Ateş Püskürdü: Okurlarımdan Özür Diliyorum, Yanılmışım Canlı Yayına Bağlanan Gelin: Kayınpederim ve Kaynanam Birbirini Aldatıyor Markette Bozuk Kaymak Kavgası Kameraya Yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:07:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de giysi dağıtımında izdiham
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]