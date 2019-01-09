Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Gün Batımı Büyüledi

Nusaybin'de Gün Batımı Büyüledi

51 dakika önce

YURT genelinde kar manzaraları ve sağanak yağış etkili olurken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara büyüledi.

Nusaybin'de Gün Batımı Büyüledi, System.String[]
YURT genelinde kar manzaraları ve sağanak yağış etkili olurken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara büyüledi.

Nusaybin'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Akşam saatlerinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara izleyenleri hayran bıraktı. Tarihi Zeynel Abidin Camisi minaresi tepesinde güneş ile minare hoş bir görüntü oluştururken, o anlar objektife yansıdı.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:51 Kaynak: DHA

Sabah, Mardin, Nusaybin, Güncel
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