Nusaybin'de Gün Batımı Büyüledi

YURT genelinde kar manzaraları ve sağanak yağış etkili olurken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara büyüledi.

YURT genelinde kar manzaraları ve sağanak yağış etkili olurken, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara büyüledi.



Nusaybin'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Akşam saatlerinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara izleyenleri hayran bıraktı. Tarihi Zeynel Abidin Camisi minaresi tepesinde güneş ile minare hoş bir görüntü oluştururken, o anlar objektife yansıdı. - Mardin

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı

Son Dakika! Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin

Bakan Müjdeyi Verdi! Paralı Poşet Uygulamasında Vatandaşın Dediği Oldu

Erdoğan, Muhalefetin Enflasyon Eleştirisine Rakamlarla Yanıt Verdi: Sıkıysa Bunları da Yalanlasınlar