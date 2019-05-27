Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de ham petrol yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Nusaybin'de ham petrol yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

55 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ham petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Nusaybin'de ham petrol yüklü tanker devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde ham petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Nusaybin'e bağlı Söğütlü köyü mevki İpekyolu'nda meydana geldi. Tek yönlü yola çevrilen İpekyolu yolunda seyir halindeki Mehmet Fatih yönetimindeki 73 SD 025 plakalı ham petrol yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Mehmet Fatih, olay yerine çağrılan ambulans içinde tedavi edildi. Kazada tanker içindeki ham petrolün bir bölümü yola dökülerek zarara neden oldu.

Tankerin yanması ihtimali üzerine kaza bölgesine gelen Nusaybin itfaiye ekipleri hazır bulundu.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir süre kapalı kalan yol, tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:03 Kaynak: İHA
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