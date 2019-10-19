- Nusaybin'de hasar tespit çalışmalarına başlandı

MARDİN - Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri Barış Pınarı Harekatının başlaması ile PYD/YPG/ PKK'lı teröristler tarafından Nusaybin'de hedef alınan sivillere yönelik havan topu ve roket saldırılarında evleri zarar gören vatandaşların hasar tespitlerini yapmak için çalışmalarına başladı.

9 Ekim günü başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'dan Nusaybin'e atılan havan ve roketler sonucu 11 sivil vatandaş şehit olmuş 59 vatandaş da yaralanmıştı.

İlçenin çeşitli mahallelerine isabet eden havan ve roketler sonucu birçok ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri kaymakamlık ve polise gelen ihbarlar sonucu hasar oluşan bölgelerde incelemelerde bulundu. Sivilleri hedef alan saldırılarda mahallede ev, iş yeri ve araçlarda oluşan hasarlar kayıt altına alınarak vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar başladı.