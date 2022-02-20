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Nusaybin'de hayvan barınağı kurulacak - Son Dakika

Nusaybin'de hayvan barınağı kurulacak

20.02.2022 15:15
Nusaybin'de hayvan barınağı kurulacak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye tarafından sokak hayvanları için barınak kurulacak.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye tarafından sokak hayvanları için barınak kurulacak.

Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Beylik ve Bahçebaşı mahalleleri arasında belediye ait bir arazide barınak kurulması için çalışma başlattı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, yetkililerden bilgi aldı.

Belediye tarafından kurulması planlanan barınağın bir an önce tamamlanması için talimat veren Kayabaşı, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kayabaşı, "Belediyede çalışmalarımızı vatandaşlarımızın önceliklerine göre belirliyoruz. Bu konuda günlük ziyaretlerimizi yapıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneri çerçevesinde ilçemizde bir hayvan barınağı ihtiyacı olduğunu belirledik. Belediye olarak ilçemize en yakın zamanda hayvan barınağı yaparak hizmete açılması için çalışmalarımız başladı." dedi.

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Nusaybin Belediyesi, Sokak Hayvanları, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nusaybin'de hayvan barınağı kurulacak - Son Dakika


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