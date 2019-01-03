Nusaybin'de Hububat Analiz Laboratuvarı Açıldı

Nusaybin Ticaret Borsasınca, ilçenin ihtiyacı doğrultusunda Hububat Analiz Laboratuvarı açıldı.

Nusaybin Ticaret Borsasınca, ilçenin ihtiyacı doğrultusunda Hububat Analiz Laboratuvarı açıldı.



Ticaret Borsası binasında kurulan laboratuvarın açılışı dolayısıyla düzenlenen tören İlçe Müftüsü Usame Anlağan'ın okuduğu dua ile başladı.



AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, törende, analiz cihazının küçük olmasına rağmen çiftçiler için faydalı olduğunu belirtti.



Demirkaya, çiftçilerin ürünlerini satmadan önce mutlaka analize tabi tutması gerektiğini anlatarak, analiz sayesinde zarardan kurtulacaklarını aktardı.



Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş da ilçede Hububat Analiz Laboratuvarı olmadığı için çiftçilerin analiz için başka il ve ilçelere gitmek zorunda kaldığını aktardı.



Çiftçilerin mağduriyetlerini gidermek için laboratuvarın kurulmasına karar verdiklerini kaydeden Aktaş, "Laboratuvarın açılmasında emeği geçen ve açılışta bizleri yalnız bırakmayan herkese şahsım ve yönetim adına teşekkür ediyorum." dedi.



Açılışın ardından laboratuvar cihazında buğday analizi yapıldı.



Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Tapu Müdürü Aysel Gözü ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru ile üreticiler katıldı.

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