Nusaybin'de Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Nusaybin'de Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

30.07.2023 21:47

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir işyerinin önünde karşılaşan ailelerin önce yumruklarla kavga ettiği, daha sonra üzerlerinde bulunan tabancalarla birbirlerine ateş ettikleri yer alıyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir işyerinin önünde karşılaşan ailelerin önce yumruklarla kavga ettiği, daha sonra üzerlerinde bulunan tabancalarla birbirlerine ateş ettikleri yer alıyor.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), -

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Nusaybin'de Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nusaybin'de Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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