Nusaybin'de huzur ve güven toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin'de huzur ve güven toplantısı - Son Dakika

Nusaybin'de huzur ve güven toplantısı

7 saat önce

Mardin İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya başkanlığında il geneli yapılan huzur ve güven toplantılarının dokuzuncusu Nusaybin ilçesinde gerçekleştirildi.

Nusaybin'de huzur ve güven toplantısı, System.String[]

Mardin İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya başkanlığında il geneli yapılan huzur ve güven toplantılarının dokuzuncusu Nusaybin ilçesinde gerçekleştirildi.


Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen huzur ve güven toplantısı Halk Eğitimi Merkezinde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Mardin İl Emniyet Müdürü Çetinkaya, yaklaşık bir buçuk ay önce il genelinde başlattıkları huzur ve güvenlik temalı halkla buluşma toplantılarının dokuzuncusunu Nusaybin'de gerçekleştirdiklerini bildirdi. Emniyet teşkilatının 24 saat esasına göre vatandaşların huzur, asayiş ve güvenliğinin sağlanması için güvenlik hizmetleri verdiğini kaydeden Çetinkaya, Mardin ve ilçelerinde emniyet teşkilatının en iyi şekilde görevini ifa ettiğini vurguladı. Çetinkaya, "Temelde gerçekleştirdiğimiz görev iki temel üzerine oturuyor. Birincisi toplumda kamu düzeninin, huzurun, asayişin ve sağlığın bozulmaması için yerine getirdiğimiz faaliyetlerdir. Özü itibarıyla önleyici kolluk faaliyetleri diyoruz. Yani bir suç işlenmeden yerine getirdiğimiz faaliyettir. Diğeri de adli kolluk olarak değerlendirdiğimiz, bir suç işleniyorken henüz, suçu bastırmak, önlemek, devamının önüne geçmek ve yasalarımızda suç olarak görülen bir fiil gerçekleşmişse bu fiilin faillerini yakalamak, yerlerini tespit etmek, belirlemek ve yetkili adliye organların öne çıkarmaktır" dedi.


Çetinkaya, toplantıya katılımın yoğun olmasının Nusaybinlilerin huzur ve güvene verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydetti.


İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın konuşmasından sonra Nusaybin Emniyet Müdürü Murat Sönmez, Nusaybin'de yapılan emniyet hizmetleri hakkında bilgi verdi. Asayişten trafik kazalarına, uyuşturucudan terör olaylarına kadar birçok alanda emniyetin yaptığı çalışmaları sinevizyon eşliğinde anlatan Sönmez, emniyetin binaları, arama noktaları, mobese ve güvenlik önlemleri hakkında geniş açıklamalarda bulundu.


İlçe Emniyet Müdürü Sönmez tarafından yapılan sunumdan sonra toplantıya katılanların soru ve görüşleri dinlendi. - MARDİN

Çetinkaya, Nusaybin, Mardin, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
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