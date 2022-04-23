Nusaybin'de ilk kez rafting yarışması düzenlendi - Son Dakika

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 8 ilden 100'e yakın sporcunun katılımıyla ilk kez rafting yarışması düzenlendi.

Nusaybin ilçesi DSİ Çağ Çağ Baraj alanında Türkiye Okul Sporları Rafting Gençler Grup Müsabakalarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Kaymakam Ercan Kayabaşı ve Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da katıldı. Müsabakalarda 8 ilden 19 spor kulübüne üye 100'e yakın sporcu yarıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, "Nusaybin çok yakın geçmişe kadar makus talihi ile anılan bir merkezimizdi. Çatışma ortamıyla, terör ortamıyla anılan bir merkezimiz halindeydi. Ancak bugün artık cıvıl cıvıl gençlerimizle, renkli simalarla, heyecanla, aşkla, şevkle anılan bir merkez. Şırnak 'ta, Van 'da, Hakkari 'de, Mardin 'de, Diyarbakır 'da, Bingöl 'de olduğu gibi sporun merkezi haline getireceğimiz bir ilçemiz artık ve biliyoruz ki imkanlar sunarsak dünya ile yarışacak heyecana sahip gençlerimiz olduğunu biliyoruz" dedi.Vali Mahmut Demirtaş da rafting şampiyonasını önemsediklerini belirterek, "Bugün toplamda 100 sporcumuzla gerçekleştireceğimiz etkinliğimizin önümüzdeki dönemde daha yüksek katılımla gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum. Buradan kentimizde rafting sporunun gelişip yaygınlaşması için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Sağlayacağımız desteklerle raftingde hem ülkemizde hem de dünyada isimlerini liste başına yazdıracak başarılı sporcularımız çıkacaktır" diye konuştu.

Yarışma öncesinde, Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik Beyaz Su alanında rafting yaptı.