Nusaybin'de ilk YKS'ye 6 bin 71 aday girdi

MARDİN Nusaybin ilçesinde ilk kez ÖSYM tarafından 20 okulda 22 sınav merkezinde 6 bin 71 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) girdi. İlçede, geç kalanlar ise belediye araçlarıyla sınav yerlerine ulaştırıldı.

ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Nusaybin ilçesinde ilk kez YKS'nin ilk oturumu olan TYT yapıldı. Belirlenen 22 okulda 20'si engelli 3 bin 202 kız ve 2 bin 869 erkek aday olmak üzere 6 bin 71 aday sınava girdi. Erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, okul girişlerinde yapılan kontrollerden sonra sınava alındı. Adaylar sınavdayken, aileleri ise okul önlerinde buldukları gölgelik yerlerde çocuklarının çıkışını bekledi. Adaylar ve veliler, ilk kez Nusaybin'de sınav yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.