Nusaybin'de İlköğretim Haftası - Son Dakika

Nusaybin ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programda konuşan Çetin, "Geleceğimizin teminatı körpe fidanlara ilk can suyu olarak eğitim vermeye başlayacağımız İlköğretim Haftasına erişmenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün deyişiyle ilköğretim meselesi demek, vatan, millet, bayrak meselesi demektir. İlköğretim meselesi bir millet için bağımsız ve var olma meselesidir. Bu anlamlı sözlerin idraki ile içinde bulunduğumuz sorunların ancak eğitimle çözüleceğine ve ülkemizin aydınlık, mutlu yarınlara ancak eğitimle şahlanacağına inancımız tamdır." dedi.

Programda, öğrenciler şiir okudu, folklor gösterisi sundu.