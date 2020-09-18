Nusaybin'de İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Nusaybin ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim dönemi açılışı dolaysıyla İlköğretim Haftası kutlandı.
Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin'in Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra program sona erdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çelenk töreni dışında bir etkinlik yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:39 - Kaynak: AA
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