Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
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Nusaybin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde işçileri taşıyan minibüs devrildi, 16 kişi yaralandı.

Nusaybin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde işçileri taşıyan minibüs devrildi, 16 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin'e bağlı Tepealtı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan işçileri taşıyan M.T. yönetimindeki 72 S 0273 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte 16 işçi yaralandı. Kaza sonrası Artuklu ve Nusaybin ilçelerinden bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler ambulanslarla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
Mardin, Nusaybin, Güncel
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