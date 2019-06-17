Nusaybin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi, 16 yaralı
1 saat önce
- Kaza yerinden görüntü Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi Hastane önünden detay MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde işçileri taşıyan minibüs devrildi, 16 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:57 Kaynak: AA
- Kaza yerinden görüntü
Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi
Hastane önünden detay MARDİN - Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde işçileri taşıyan minibüs devrildi, 16 kişi yaralandı.
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