Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Kaçağı Önleyen 87 Pano Tahrip Edildi

Nusaybin'de Kaçağı Önleyen 87 Pano Tahrip Edildi

31 dakika önce

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kaçak kullanımı önlemek üzere tasarlanan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarına (ASOP) saldırılar sürüyor.

Nusaybin'de Kaçağı Önleyen 87 Pano Tahrip Edildi, System.String[]
Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kaçak kullanımı önlemek üzere tasarlanan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarına (ASOP) saldırılar sürüyor. Kimliği belirsiz kişiler, son 15 gün içerisinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde kurulan 87 panoyu tahrip etti.

Yaşanan hendek olayları sırasında adeta tamamen tahrip olan elektrik şebekesi ciddi yatırımlar sonucunda yenilenen Nusaybin'de bir çok mahallede iletim hatları yeraltına alınarak, buna entegre biçimde alçak gerilim sayaç otomasyon panoları kuruldu. Kaçak kullanımı önleyerek enerji kalitesinin artmasında önemli rolü bulunan panolardan vatandaşların büyük bir kısmı memnun iken, kullandığı elektriğin bedelini ödemek istemeyen kesimler ise bu panoları hedef aldı. Son 15 gün içerisinde ilçenin Devrim, Barış ve 8 Mart Mahallelerindeki 87 pano saldırıların hedefi oldu. Saldırı düzenlenen panolardan 52 tanesi tamamen kullanılamaz hale getiren, 35'inin ise şalter ve kablolarının yanı sıra abonelere ait sayaçların bazıları söküldü. Aynı süre içerisinde abonelere enerji dağıtan panoları besleyen 2 kesici ölçüm kabinine giren kimliği belirsiz kişiler burada bulunan bakı aksamları çalarak yapılara zarar verdiler.

Soruşturma başlatıldı

Dicle Elektrik Nusaybin İlçe Müdürlüğü yetkilileri, durumu güvenlik birimlerine bildirirken, ayrıca sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulundular. Bunun üzerine ilçede elektrik şebekesine yönelik saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilerek yakalanabilmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bu arada, Dicle Elektrik Dağıtım tarafından saldırı sonucu tahrip olan panoların yenilenmesi için çalışmalara başlandı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Dicle Elektrik Dağıtım, Dicle, Nusaybin, 3. Sayfa
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