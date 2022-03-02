Nusaybin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı başkanlığında, 2022 yılı 1. dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Omran Gündüz ve koordinasyonda yer alan kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda yapılan sunumlarla alınan kararlar değerlendirildi.

Daha sonra koruyucu hizmetler, teknik yöntemlerle takip, veri entegrasyon çalışmaları, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Kaymakam Kayabaşı, toplantıda alınan kararların sahada uygulanmasının önemine değinerek, şiddetle mücadelede tüm kurum ve kuruluşların katılımının çok önemli olduğunu belirtti.

Şiddete karşı "sıfır tolerans" anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Kayabaşı, "Kadına yönelik şiddet vakalarının olmaması için büyük gayret gösterelim, ekiplerimiz sürekli sahada olsunlar. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşüyor. İlçemizde KADES uygulamasının tanıtılması konusunda da çalışmalarımızı artıralım." dedi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerileriyle sona erdi.