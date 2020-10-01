Nusaybin'i kalkındırma toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan başkanlığında, Nusaybin El Birliği Platformu Kalkınma Toplantısı yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Temizkan, kamu kurum, STK ve iş dünyası temsilcileri ile farklı paydaşların ilçeye dair fikirlerini fiiliyata dökmenin tek yolunun ortak bir zeminde buluşmak olduğunu söyledi. Farklı fikirleri zenginlik olarak kabul ettiklerini kaydeden Kaymakam Temizkan, "Herkes fikrini ortaya koyacak bunun sonunda ilçemiz için ortak bir metin çıkacak. Toplantımızın temel sebebi budur. Her toplantıda bir tema bir konu belirleniyor. Bu sefer ki toplantımızın teması Tekstil Kent Projesidir. Bir sonraki toplantımızın teması ise turizm olacak. Nusaybin'in bir potansiyeli var, bunu bir potansiyelden sahaya nasıl aktaracağız, bunun için çaba göstermeliyiz. Burada hepimiz ortak hareket edeceğiz. Toplantıdaki üst tema Tekstil Kent Projesidir. Ancak ilçeye dair her türlü sorunu, problemi konuşacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi taslağa dönüştürmeliyiz" dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan'ın açılış konuşmasından sonra katılımcılar görüş ve fikirlerini dile getirdi. - MARDİN