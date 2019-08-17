Nusaybin'de kamyon devrildi: 4 yaralı
1 saat önce
MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:26 Kaynak: DHA
MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kızıltepe
ile Nusaybin
ilçeleri arasındaki İpekyolu
'nda Tilkitepe köyünde meydana geldi. Kahramanmaraş
'tan yüklediği ev eşyalarını Şırnak
'ın Cizre
ilçesine götüren sürücünün ismi öğrenilemeyen 46 HD 744 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Devrilen kamyon vinç ile yoldan kaldırıldı.
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