Nusaybin'de kar yağışı sonrası tavşanlar beslenmek için güneşe çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin'de kar yağışı sonrası tavşanlar beslenmek için güneşe çıktı - Son Dakika

Nusaybin'de kar yağışı sonrası tavşanlar beslenmek için güneşe çıktı

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beslenen tavşanlar güzel görüntü oluşturdu.

Nusaybin'de kar yağışı sonrası tavşanlar beslenmek için güneşe çıktı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beslenen tavşanlar güzel görüntü oluşturdu.


İlçede merkezinde 2 gündür etkili olan kar, yerini güneşe bıraktı. Abdülkadir Paşa Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı işletmecilerinin bakımlarını üstlendiği tavşanlar, beslenmeleri için parka bırakıldı.

İlçe merkezinden geçen ve Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı kentine akan Çağ deresi kenarında beslenen tavşanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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