Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü
Son Dakika Güncel Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü

Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir karakola, terör örgütü YPG mensuplarınca Suriye'den atılan havan topu düştü.

Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir karakola, terör örgütü YPG mensuplarınca Suriye'den atılan havan topu düştü.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken, terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye'den atılan havan topu, Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçesi arasında bulunan Demirtepe karakolu yakınına düştü. Atılan havan topu nedeni ile bölgede bulunan kurumuş otlar alev aldı.

Bölgeye tedbir amacıyla ambulans sevk edildi.

(Sedat Irmak/İHA)

Nusaybin, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:35 Kaynak: İHA
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