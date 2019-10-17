Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü

Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü

28 dakika önce

Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştüMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir karakola, terör örgütü YPG mensuplarınca Suriye'den atılan havan topu düştü.

Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir karakola, terör örgütü YPG mensuplarınca Suriye'den atılan havan topu düştü.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken, terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye'den atılan havan topu, Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçesi arasında bulunan Demirtepe karakolu yakınına düştü. Atılan havan topu nedeni ile bölgede bulunan kurumuş otlar alev aldı.

Bölgeye tedbir amacıyla ambulans sevk edildi.

Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü

Nusaybin, Suriye, YPG, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:51 Kaynak: İHA
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