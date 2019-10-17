Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü
28 dakika önce
Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştüMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir karakola, terör örgütü YPG mensuplarınca Suriye'den atılan havan topu düştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:51 Kaynak: İHA
Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir karakola, terör örgütü YPG mensuplarınca Suriye'den atılan havan topu düştü.
Barış Pınarı Harekatı devam ederken, terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye'den atılan havan topu, Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçesi arasında bulunan Demirtepe karakolu yakınına düştü. Atılan havan topu nedeni ile bölgede bulunan kurumuş otlar alev aldı.
Bölgeye tedbir amacıyla ambulans sevk edildi.
ABD ve Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkese ilişkin 13 maddelik ortak açıklama! İşte 13 maddelik anlaşma ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi