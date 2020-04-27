Nusaybin'de karantinaya alınan 3 kırsal mahallede tedbirler artırıldı - Son Dakika

Nusaybin ilçesinin Girmeli, Tepeüstü ve Duruca mahallelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararıyla karantina uygulanacağının açıklanmasının ardından, söz konusu mahallelerin giriş ve çıkışları barikatlarla kapatıldı.

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