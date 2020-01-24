Nusaybin'de kardan dolayı kapanan yollar temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin'de kardan dolayı kapanan yollar temizleniyor - Son Dakika

Nusaybin'de kardan dolayı kapanan yollar temizleniyor

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı kırsal mahallelerde etkili olurken belediye ekipleri yolları açmak için seferber oldu.

Nusaybin'de kardan dolayı kapanan yollar temizleniyor, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı kırsal mahallelerde etkili olurken belediye ekipleri yolları açmak için seferber oldu.


Kar yağışı sonrası özellikle kırsal mahallelerde bazı mahallelerin yolları kapandı. Nusaybin Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan Gürin, Düzce, Akarsu, İlkadım, Büyükkardeş, Koruköy, Kuşkaya, Doğuş ve Yandere Mahallelerinde yol açma ve temizleme çalışmaları yaptı.


Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü teknik personelleri gözetimindeki kar temizleme ve yol açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - MARDİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
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