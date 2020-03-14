Nusaybin'de

Nusaybin ilçesinde Nusaybin Anadolu Lisesi, "Kardeşim Sensin" projesi kapsamında belirlenen Balaban İlkokuluna kırtasiye, oyuncak ve malzeme yardımında bulundu.

Proje kapsamında Balaban İlkokulunu kardeş okul ilan eden Nusaybin Anadolu Lisesi yönetimi, okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını belirledi. Daha sonra alınan kırtasiye, oyuncak ve dolaplar Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve okul aile birliği tarafından Balaban İlkokulu öğrencilerine teslim edildi.

Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, ilçe merkezi ile kırsal mahalleler arasındaki kardeş okul projelerini desteklediklerini belirterek, Nusaybin Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik etti.