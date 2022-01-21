Nusaybin Belediyesinin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Nusaybin'de önceki gün etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri kapalı yolları açmak ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çok sayıda iş makinesi ile kırsal mahalle yollarında kar küreme ve yol açma çalışmaları yürütüyor.

Bazı ekipler de İpek Yolu ve ilçe merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Kar nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, Dicle EDAŞ ekipleri elektrik hatlarını onarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle karla mücadele ekiplerinin 24 saat boyunca görev başında olduğunu bildirdi.

Belediyeye bağlı çok sayıda iş makinesinin ilçe merkezi ve dağlık bölgelerdeki kırsal mahallelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına katıldığını ifade eden Kayabaşı, 112 Acil Servise gelen talepler doğrultusunda hastaların belediye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine ulaştırıldığını belirtti.

Nusaybin Kaymakamlığı, belediye, sağlık, güvenlik görevlileri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarla karla mücadele ettiklerini aktaran Kayabaşı, ulaşımı rahatlatmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının 24 saat boyunca aralıksız süreceğini ifade etti.