Nusaybin'de kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Nusaybin'de kaza: 3 yaralı

29.03.2022 13:25
Nusaybin'de kaza: 3 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde önce sinyalizasyon, ardından da aydınlatma direğine çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde önce sinyalizasyon, ardından da aydınlatma direğine çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda stadyum kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 47 PK 222 plakalı kamyonet, sinyalizasyon direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Her iki direğin de devrildiği kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle kapanan yol, direklerin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Nusaybin'de kaza: 3 yaralı
Nusaybin'de kaza: 3 yaralı
Nusaybin'de kaza: 3 yaralı
Nusaybin'de kaza: 3 yaralı
Nusaybin'de kaza: 3 yaralı
Nusaybin'de kaza: 3 yaralı
YORUMLAR
500
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İpekyolu, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Nusaybin'de kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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