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Nusaybin'de köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Nusaybin'de köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

10.02.2022 10:57
Nusaybin'de köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Girmeli Mahallesinde oturan Ahmet Dal (7) sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı. Daha sonran Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Dal, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi. - MARDİN

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Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nusaybin'de köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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