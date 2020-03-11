Nusaybin'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Nusaybin'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesince koronavirüs önlemleri kapsasında Nusaybin ilçesindeki okullar uzman ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesince koronavirüs önlemleri kapsasında Nusaybin ilçesindeki okullar uzman ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Ekipler, sınıfları, koridorları, idareci ve öğretmen odaları, sığınak ve depolarda dezenfekte çalışması yaptı.

Daha sonra okullar görevli temizlik personelleri tarafından bol su ve deterjan ile yıkandı.

Öte yandan Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'koronavirüz önlemleri' bilgilendirmeleri yapıldığı belirtildi.

Nusaybin'de koronavirüs önlemleri

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:23 Kaynak: AA
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