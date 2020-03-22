Nusaybin'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi çerçevesinden polis ve zabıta ekipleri berber, kuaför, güzellik salonları ile lokantalar ve kafelerde denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi hakkında iş yerleri sahiplerine tebliğde bulunup, işletmecilerden genelgeye uymalarını isteyen ekipler daha sonra parklarda 65 yaş üstündeki vatandaşların evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Nusaybin Belediyesi Basın ev Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri çerçevesinde denetimlerini yoğunlaştırıldığı belirtildi.