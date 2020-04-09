Nusaybin'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Nusaybin'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Nusaybin'de pazarda yeni tipckoronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde denetim yapıldı.
Nusaybin'de pazarda yeni tipckoronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde denetim yapıldı.
Hınıs Caddesi üzerinde kurulan halk pazarına gelen mahalle sakinlerine maske ve eldiven dağıtan zabıta ekipleri, salgın konusunda bilgi verdi.
Özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmesinin önemine işaret eden ekipler, vatandaşların ateşini ölçtü.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:24 Kaynak: AA
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