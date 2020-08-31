Nusaybin'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, düğün salonu işletmecileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Belediyede yapılan toplantıda konuşan Temizkan, düğünlerde yeni önlem ve tedbirlerin alınacağını söyledi.

Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceğini kaydeden Temizkan, düğünleri en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Temizkan, tedbirlere uymasının önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde vatandaşlarımızın sağlığı için bir dizi tedbirler uyguluyoruz. Düğünler ve düğün salonlarındaki uygulamalar da bun tedbirlerden biri. İlçemizde vakaların düşmesi, hastalığın hızının azalması için belirlenen tedbirlere uymamız çok önemli. Toplum sağlığı için duyarlı ve dikkatli olmamızı, ikazlara uymanızı, ikram ve belirlenen kurallara dikkat etmenizi istiyoruz.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz da katıldı.