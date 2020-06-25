Nusaybin'de Kovit-19 önlemleri - Son Dakika

Nusaybin ilçesinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik yeni önlemler alındı.

Kaymakam Mehmet Balıkçılar başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Fırat ve Abdulkadir Paşa mahallesindeki artan vakalar nedeniyle

yeni tedbirler alındı.

Tedbirler kapsamında ilçedeki tüm parkların 24 Haziran'dan itibaren 14 gün boyunca şeritlerle

kullanıma kapatılması ve parkların aydınlatma lambalarının kapalı tutulması kararı alındı.

Fırat ve Abdulkadir Paşa mahallelerinde bulunan TOKİ Molla Osman, TOKİ Seyit Feyzullah Cindioğlu, Hacı Nuri Dilmen ve Seyyitler Camileri 14 gün boyunca kapatıldı.

Alınan kararlar şöyle:

"İlçemizde bulunan cafe, restoran, çay bahçelerinin ve toplu oturma yerlerinin kolluk kuvvet

ekipleri tarafından sıkı bir şekilde denetlenmesi, Taziyelerin toplu mevlit gibi durumların muhtarlar tarafından gerekli mercilere bildirilmesi, Fırat ve Abdulkadir Paşa mahallesinde giriş çıkışların sıkı bir şekilde denetlenmesi kararı alındı."